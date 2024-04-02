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11:49, 2 апреля 2024Россия

Колонну мигрантов под конвоем возле московского метро засняли на видео

Полицейские провели колонну мигрантов возле станции метро «Южная» в Москве

Сотрудники полиции провели колонну мигрантов возле станции метро «Южная» в районе Северное Чертаново в Москве. Очевидцы засняли это на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Чертаново».

На появившемся ролике видно, как уроженцев Средней Азии ведут под конвоем. Мужчины в колонне держались за плечи друг друга. Предположительно, были задержаны около 20 человек.

Источник портала Msk1.ru, знакомый с ситуацией, предположил, что сотрудники правоохранительных органов могли накрыть бытовку.

«Могла пройти отработка жилого сектора: все службы собирают в мобильные группы, и проходят по адресам по "резиновым" квартирам, в которых проживает много человек», — поделился мнением собеседник.

В управлении информации и общественных связей МВД России по Москве пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе Wildberries в Электростали.

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      Анна Щербакова
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