Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:02, 2 апреля 2024Бывший СССР

Военный сообщил об укреплении Россией левого берега Днепра

Военный эксперт Матюшин: Россия укрепляет левый берег Днепра
Архивное фото

Архивное фото. Russian Look / Global Look Press

Вооруженные силы России ведут активное укрепление левого берега Днепра, чтобы не дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) захватить берег. Об этом сообщил военный эксперт, старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Александр Матюшин в разговоре с Ura.ru.

Он отметил, что река является естественной водной преградой для украинских войск. В то же время Матюшин указал, что ВСУ всегда пытается переправить подкрепления и диверсионные части на левый берег Днепра. «Сейчас установилась теплая погода, которая этому будет только способствовать. Поэтому в целях недопущения захвата, а потом укрепления и расширения противником какого-либо плацдарма на нашем берегу, мы проводим фортификационные работы», — сказал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ фактически прекратили попытки форсировать Днепр. По его словам, незначительное количество бойцов остается на левом берегу, а ВСУ лишь периодически доставляют им продовольствие и боеприпасы тяжелыми дронами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев заявил, что НАТО готовит диверсантов для операций против России. Что еще стало известно о планах альянса?

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Парень изучил аккаунт своей девушки и неприятно удивился

      Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве

      Эскортник рассказал о своей благородной миссии

      Лолита рассказала о возникшей из-за климакса проблеме

      На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата

      Военный сообщил об укреплении Россией левого берега Днепра

      На Украине сообщили о дронах ВСУ с дальностью полета более тысячи километров

      В США предупредили об угрозе войны из-за удара Израиля по консульству Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше