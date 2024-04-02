Военный сообщил об укреплении Россией левого берега Днепра

Военный эксперт Матюшин: Россия укрепляет левый берег Днепра

Вооруженные силы России ведут активное укрепление левого берега Днепра, чтобы не дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) захватить берег. Об этом сообщил военный эксперт, старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Александр Матюшин в разговоре с Ura.ru.

Он отметил, что река является естественной водной преградой для украинских войск. В то же время Матюшин указал, что ВСУ всегда пытается переправить подкрепления и диверсионные части на левый берег Днепра. «Сейчас установилась теплая погода, которая этому будет только способствовать. Поэтому в целях недопущения захвата, а потом укрепления и расширения противником какого-либо плацдарма на нашем берегу, мы проводим фортификационные работы», — сказал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ фактически прекратили попытки форсировать Днепр. По его словам, незначительное количество бойцов остается на левом берегу, а ВСУ лишь периодически доставляют им продовольствие и боеприпасы тяжелыми дронами.