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18:17, 2 апреля 2024Экономика

Маркетплейсы начали предупреждать россиян об оплате пошлины

Ozon начал предупреждать россиян об оплате пошлины при заказе из-за рубежа

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Маркетплейс Ozon начал предупреждать россиян об оплате пошлины при заказе товаров из-за рубежа на сумму от 200 евро. Об этом со ссылкой на сайт компании пишет РИА Новости.

В карточках некоторых товаров, представленных на площадке, появилось сообщение о сумме пошлины, которая не включена в цену товара и должна быть оплачена на этапе прохождения таможни. «Таможенный платеж — это требование законодательства при доставке товаров из-за рубежа дороже 200 евро», — указано на сайте компании.

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При этом Ozon уточнил, что итоговая сумма может измениться — платеж рассчитывается в евро и может отличаться от указанного изначально из-за изменения курса валют. В специальном разделе сайта маркетплейс также напомнил о размере пошлины — от 2 евро за каждый килограмм превышения или 15 процентов от суммы превышения, при этом при превышении обоих лимитов для расчета используется больший показатель. «Если потребуется оплатить таможенный платеж, с вами свяжется брокер, когда отправление поступит на таможню или за несколько дней до этого», — сообщили в маркетплейсе.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов поддержал полную отмену порога беспошлинной торговли в России. По его мнению, справедливыми сборами должен облагаться любой импортируемый на отечественный рынок товар. С 1 апреля порог беспошлинного ввоза для физлиц был снижен в пять раз, с 1000 до 200 евро.

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