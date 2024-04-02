Маркетплейсы начали предупреждать россиян об оплате пошлины

Ozon начал предупреждать россиян об оплате пошлины при заказе из-за рубежа

Маркетплейс Ozon начал предупреждать россиян об оплате пошлины при заказе товаров из-за рубежа на сумму от 200 евро. Об этом со ссылкой на сайт компании пишет РИА Новости.

В карточках некоторых товаров, представленных на площадке, появилось сообщение о сумме пошлины, которая не включена в цену товара и должна быть оплачена на этапе прохождения таможни. «Таможенный платеж — это требование законодательства при доставке товаров из-за рубежа дороже 200 евро», — указано на сайте компании.

При этом Ozon уточнил, что итоговая сумма может измениться — платеж рассчитывается в евро и может отличаться от указанного изначально из-за изменения курса валют. В специальном разделе сайта маркетплейс также напомнил о размере пошлины — от 2 евро за каждый килограмм превышения или 15 процентов от суммы превышения, при этом при превышении обоих лимитов для расчета используется больший показатель. «Если потребуется оплатить таможенный платеж, с вами свяжется брокер, когда отправление поступит на таможню или за несколько дней до этого», — сообщили в маркетплейсе.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов поддержал полную отмену порога беспошлинной торговли в России. По его мнению, справедливыми сборами должен облагаться любой импортируемый на отечественный рынок товар. С 1 апреля порог беспошлинного ввоза для физлиц был снижен в пять раз, с 1000 до 200 евро.