Украинские миллиардеры стали беднее

Forbes: Игорь Коломойский выбыл из рейтинга миллиардеров в 2024 году

Бизнесмен Игорь Коломойский выбыл из рейтинга миллиардеров Forbes в 2024 году, а другие его украинские представители стали беднее. К такому выводу пришло издание «Страна» в Telegram, проанализировав список.

Коломойский, основатель и совладелец группы «Приват», в 2023 году числился в рейтинге Forbes на 2540 месте с состоянием в один миллиард долларов.

В списке за 2024 год оказались только пятеро граждан Украины. Среди них наиболее богатым является Ринат Ахметов, который занимает 785 место в мире, его состояние оценивают в четыре миллиарда долларов. За год оно уменьшилось на 1,7 миллиарда долларов.

Также в пятерку вошел Виктор Пинчук, владелец группы Interpipe, в списке миллиардеров он занимает 1623 место в мире. Его состояние насчитывает два миллиарда долларов, сократившись с 2023 года на 100 миллионов долларов.

2410 место в глобальном рейтинге занял другой украинец, владелец Smart Holding Вадим Новинский. Его состояние — 1,2 миллиарда долларов, что на 200 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году.

На том же месте оказался акционер Ferrexpo Константина Жеваго, чье состояние за год сократилось на 100 миллионов долларов до 1,2 миллиарда рублей. Пятерку миллиардеров замыкает совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов, который занял 2692 место в глобальном рейтинге Forbes. Состояние Боголюбова оценивают в 1 миллиард долларов, оно сократилось на 100 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что число российских миллиардеров в списке Forbes оказалось рекордным, в него попали 125 человек. Самым богатым россиянином в перечне впервые оказался совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, состояние которого оценили в 28,6 миллиарда долларов против 20,5 миллиарда годом ранее.