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11:31, 2 апреля 2024Экономика

Москвичи лишились снега раньше срока

Снежный покров в Москве сошел за 10 суток до срока

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Снежный покров в Москве сошел более чем за неделю до положенного срока. О том, что жители столицы лишились зимы раньше обычного, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

По данным эксперта, снежный покров сошел в Москве во вторник, 2 апреля — на 10 суток раньше нормы. Как уточнил Тишковец, средняя дата схода покрова приходится на 12 апреля.

«Еще вчера высота снежного покрова на опорной столичной метеостанции ВДНХ составляла четыре сантиметра, а сегодня он исчез», — рассказал метеоролог.

Ранее жительница московского района Тушино возмутилась из-за окурков, которые появились на улицах после таяния снега. Она поделилась снимками, на которых окурки почти полностью заполняют пространство у припаркованного автомобиля.

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      Александра Качан
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