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19:36, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине отменили ограниченно годных

Зеленский подписал закон об отмене категории ограниченно годных к службе

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

На Украине отменили категорию ограниченно годных к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.

Как следует из информации портала, документ был направлен на подписание главе государства в конце марта, Зеленский подписал его 2 апреля. Документ вносит поправки в закон «О воинской обязанности».

Согласно закону, военнообязанным указанной категории необходимо в течение девяти месяцев явиться в территориальный центр комплектации и пройти медицинское освидетельствование. Медицинская комиссия военкомата присвоит призывнику одну из двух категорий — «годен» или «негоден».

Ранее Зеленский также подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации до 25 лет. Ранее предельный возраст мобилизации на Украине составлял 27 лет.

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      Глеб Палехов
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