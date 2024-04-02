На Украине отменили ограниченно годных

Зеленский подписал закон об отмене категории ограниченно годных к службе

На Украине отменили категорию ограниченно годных к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.

Как следует из информации портала, документ был направлен на подписание главе государства в конце марта, Зеленский подписал его 2 апреля. Документ вносит поправки в закон «О воинской обязанности».

Согласно закону, военнообязанным указанной категории необходимо в течение девяти месяцев явиться в территориальный центр комплектации и пройти медицинское освидетельствование. Медицинская комиссия военкомата присвоит призывнику одну из двух категорий — «годен» или «негоден».

Ранее Зеленский также подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации до 25 лет. Ранее предельный возраст мобилизации на Украине составлял 27 лет.