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19:53, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине создадут реестр военнообязанных

Зеленский подписал закон о создании реестра военнообязанных на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании реестра военнообязанных. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента страны.

В реестр будут вноситься данные призывников, военнообязанных и резервистов. Содержаться в базе данных будут их номера телефонов, электронные адреса, паспортные данные, сведения о праве владения огнестрельным оружием, данные о знании иностранных языков и наличии водительских прав.

Кроме того, в реестре будут находиться данные о выезде подлежащих учету лиц за границу и информация о наличии у них судимостей.

Ранее Зеленский снизил минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий закон ранее приняла Верховная Рада. Кроме того, на Украине была упразднена категория «ограниченно годен» — всем военнообязанным указанной категории необходимо явиться в территориальный центр комплектации для прохождения медицинского освидетельствования.

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