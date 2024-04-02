На Украине создадут реестр военнообязанных

Зеленский подписал закон о создании реестра военнообязанных на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании реестра военнообязанных. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента страны.

В реестр будут вноситься данные призывников, военнообязанных и резервистов. Содержаться в базе данных будут их номера телефонов, электронные адреса, паспортные данные, сведения о праве владения огнестрельным оружием, данные о знании иностранных языков и наличии водительских прав.

Кроме того, в реестре будут находиться данные о выезде подлежащих учету лиц за границу и информация о наличии у них судимостей.

Ранее Зеленский снизил минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий закон ранее приняла Верховная Рада. Кроме того, на Украине была упразднена категория «ограниченно годен» — всем военнообязанным указанной категории необходимо явиться в территориальный центр комплектации для прохождения медицинского освидетельствования.