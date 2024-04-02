На Украине захотели бронировать на предприятиях до половины военнообязанных

В Раде захотели бронировать до 50% военнообязанных сотрудников предприятий

В Раде обсуждают возможность бронирования до 50 процентов военнообязанных сотрудников предприятий. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху.

По словам чиновника, в случае принятия обсуждаемой нормы бизнес сможет забронировать до половины сотрудников. Условие бронирования — уплата военного сбора на каждого работника: 1,5 процента от зарплаты плюс 20 тысяч гривен каждый месяц, пишет Telegram-канал.

Для физических лиц-предпринимателей (ФОП) будет действовать требование — необходима справка о наличии оборота на сумму не менее стоимости трех месяцев бронирования. Уточняется, что компания сможет выбрать, каких работников забронировать. Бронь не будет давать разрешение на выезд за границу.