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21:49, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине захотели бронировать на предприятиях до половины военнообязанных

В Раде захотели бронировать до 50% военнообязанных сотрудников предприятий

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В Раде обсуждают возможность бронирования до 50 процентов военнообязанных сотрудников предприятий. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху.

По словам чиновника, в случае принятия обсуждаемой нормы бизнес сможет забронировать до половины сотрудников. Условие бронирования — уплата военного сбора на каждого работника: 1,5 процента от зарплаты плюс 20 тысяч гривен каждый месяц, пишет Telegram-канал.

Для физических лиц-предпринимателей (ФОП) будет действовать требование — необходима справка о наличии оборота на сумму не менее стоимости трех месяцев бронирования. Уточняется, что компания сможет выбрать, каких работников забронировать. Бронь не будет давать разрешение на выезд за границу.

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      Юлия Мискевич
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