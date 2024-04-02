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18:42, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о системном уничтожении предприятий войсками России

Генерал ВСУ Кривонос: войска России системно поражают предприятия Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские войска системно поражают украинские предприятия. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, цитирует РИА Новости.

«Если посчитать, сколько подорвано и уничтожено за последние только две недели объектов критической инфраструктуры Украины, то (…) можно сказать, что россияне системно [их ликвидируют]», — отметил он. Кривонос напомнил, что предупреждал об этом четыре года назад.

Генерал в отставке указал на то, что украинским силам нужно больше систем противовоздушной обороны и снарядов, чтобы исправить эту ситуацию. Кроме того, он обратил внимание на ошибки военного командования ВСУ. По его словам, они стали причиной плачевного результата для военно-промышленного комплекса.

Ранее опасность российских ударов по инфраструктуре для украинской армии объяснил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. Как он утверждал, атаки по объектам электрогенерации лишают ВСУ возможности подвоза стратегических резервов.

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