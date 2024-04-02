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13:27, 2 апреля 2024Россия

На Урале рухнули обломки ракеты

Е1.ru: в Свердловской области в лесу рухнули обломки от ракеты-носителя

Кадр: Роскосмос ТВ / YouTube

В лесу под Карпинском рухнули обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б». Их обнаружили при облете района на вертолете. В ближайшее время фрагменты ступеней планируют утилизировать, об этом сообщил уральский портал Е1.ru.

Как выяснило издание, жителей Карпинска уведомили, что ступени ракеты упадут рядом с их городом. Однако многие все равно испугались грохота в небе.

Один из очевидцев описал, что был грохот, подобный раскатам грома.

Запуск ракеты был произведен 31 марта с Байконура. Она вывела на орбиту космический аппарат для дистанционного зондирования Земли.

Ранее жителей нескольких районов Якутии предупредили, что их населенные пункты попадают в область падения обломков ракеты-носителя «Союз-2.1б». В опасной области оказываются следующие районы российского региона — Алданский, Вилюйский, Олекминский и Верхневилюйский.

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      Анна Щербакова
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