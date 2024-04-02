Нарышкин рассказал о «скрежете зубов» Запада из-за Союзного государства

Глава СВР России Нарышкин: Союзное государство вызывает на Западе скрежет зубов

Союзное государство (СГ) России и Белоруссии самим своим существованием вызывает на Западе скрежет зубов. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Безусловно, само существование Союзного государства России и Белоруссии вызывает скрежет зубов во многих западных столицах, и не только существование, а такое поступательное и уверенное развитие», — передаются в публикации слова руководителя силового ведомства.

Он добавил, что устойчивость и сила союза вынуждает западные спецслужбы использовать гибридные методы войны против СГ и вести подрывную деятельность в России и Белоруссии с помощью внутренней оппозиции.

Нарышкин также рассказал о стремлении Запада поссорить Москву и Минск. По его словам, такие попытки тщетны.