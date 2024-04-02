Нарышкин рассказал о тщетных попытках Запада поссорить Россию и Белоруссию

Директор СВР Нарышкин: Запад тщетно пытается поссорить Россию и Белоруссию

Запад пытается сделать все, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, но попытки это сделать тщетны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Противник в лице, прежде всего, спецслужб западных государств использует любые инструменты для того, чтобы попытаться поссорить два наших народа», — рассказал он.

Нарышкин также почеркнул, что само существование Союзного государства России и Белоруссии и его поступательное и уверенное развитие вызывает скрежет зубов во многих западных столицах.