Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 2 апреля 2024Мир

Нарышкин рассказал о тщетных попытках Запада поссорить Россию и Белоруссию

Директор СВР Нарышкин: Запад тщетно пытается поссорить Россию и Белоруссию

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Запад пытается сделать все, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, но попытки это сделать тщетны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Противник в лице, прежде всего, спецслужб западных государств использует любые инструменты для того, чтобы попытаться поссорить два наших народа», — рассказал он.

Нарышкин также почеркнул, что само существование Союзного государства России и Белоруссии и его поступательное и уверенное развитие вызывает скрежет зубов во многих западных столицах.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

      Число жертв израильского удара по посольству Ирана в Сирии выросло

      Путин призвал сотрудников МВД работать в близких к военному времени условиях

      «Калашников» показал применение «Куба» на видео

      Полковник рассказал об использовании ИИ в оружии России и Украины

      Путин дал оценку актуальным событиям в России в исторической перспективе

      Украина выделила дополнительные деньги на укрепления

      Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов участников СВО

      Орбакайте покинула США после скандала с выступлением

      Известная российская актриса назвала лучший город мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше