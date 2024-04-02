В СВР заявили об активизации западных спецслужб против Союзного государства

Нарышкин: западные спецслужбы активизировались против Союзного государства

Западные спецслужбы активизировали подрывную деятельность, направленную против Союзного государства. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин по итогам заседания коллегий СВР и КГБ Республики Беларусь в Москве, передает ТАСС.

По словам главы российского ведомства, взаимодействие спецслужб двух стран развивается поступательно и носит конструктивный характер. Перед СВД и КГБ Белоруссии стоят задачи по выявлению и предупреждению внешних угроз.

Нарышкин отметил, что Запад пытается сделать все, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, но попытки эти тщетны. «Противник — в лице прежде всего спецслужб западных государств — использует любые инструменты для того, чтобы попытаться поссорить два наших народа», — рассказал он.