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15:04, 2 апреля 2024Силовые структуры

В СВР заявили об активизации западных спецслужб против Союзного государства

Нарышкин: западные спецслужбы активизировались против Союзного государства
Начало событий в новости Нарышкин рассказал о тщетных попытках Запада поссорить Россию и Белоруссию
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Западные спецслужбы активизировали подрывную деятельность, направленную против Союзного государства. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин по итогам заседания коллегий СВР и КГБ Республики Беларусь в Москве, передает ТАСС.

По словам главы российского ведомства, взаимодействие спецслужб двух стран развивается поступательно и носит конструктивный характер. Перед СВД и КГБ Белоруссии стоят задачи по выявлению и предупреждению внешних угроз.

Нарышкин отметил, что Запад пытается сделать все, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, но попытки эти тщетны. «Противник — в лице прежде всего спецслужб западных государств — использует любые инструменты для того, чтобы попытаться поссорить два наших народа», — рассказал он.

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      Любовь Ширижик
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