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11:13, 2 апреля 2024Силовые структуры

Неизвестный закинул дымовую шашку в российский магазин

В Петербурге неизвестный закинул дымовую шашку в магазин

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге неизвестный метнул дымовую шашку в магазин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел рано утром 2 апреля. В полицию обратился грузчик. Он рассказал, что кто-то закинул дымовую шашку в помещение магазина на улице Лени Голикова.

Правоохранители проводят проверку и ищут злоумышленника. Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге силовики эвакуировали две квартиры из-за угрозы взрыва гранаты. 29 августа житель первого этажа дома в Земском переулке обнаружил у себя на кухне противопехотную гранату, брошенную в окно неизвестным злоумышленником. К гранате прилагалась записка с угрозами устроить настоящий взрыв. Прибывшие полицейские вывели жильцов ближайших квартир на улицу, проверка показала, что граната является муляжом.

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      Екатерина Кашурникова
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