В окно квартиры Петербурга закинули муляж гранаты и записку с угрозой

Неизвестный бросил в окно питерской квартиры муляж гранаты с угрозами

В Санкт-Петербурге силовики эвакуировали две квартиры из-за угрозы взрыва гранаты, сообщается в Telegram-канале издания Baza.

29 августа житель первого этажа дома в Земском переулке обнаружил у себя на кухне противопехотную гранату, брошенную в окно неизвестным злоумышленником. К гранате прилагалась записка с угрозами устроить настоящий взрыв. Прибывшие полицейские вывели жильцов ближайших квартир на улицу, впрочем проверка показала, что граната является муляжом.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют личность хулигана. По предварительным данным, кто-то таким образом сводит с хозяином жилища старые счеты.

Ранее в Севастополе мужчина пронес на встречу с сенатором Екатериной Алтабаевой и замгубернатора Александром Кулагиным муляж гранаты, чтобы «проверить охрану».