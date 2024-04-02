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15:37, 2 апреля 2024Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали ограничить употребление чая

Гастроэнтеролог Антюфеева: чай нужно ограничить при анемии и диспепсии

Фото: Barrett Baker / Unsplash

При ряде заболеваний употребление чая нужно ограничить, рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева. О вреде чая она предупредила некоторых россиян в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Антюфеевой, дубильные вещества танины в чае способны образовывать соединения с железом, содержащимся в продуктах. Из-за этого железо не усваивается. Если у человека есть латентный дефицит железа или железодефицитная анемия или если он придерживается строгой вегетарианской диеты, ему можно выпивать не более трех чашек чая в день, отметила врач.

Кроме того, продолжила Антюфеева, из-за содержания кофеина ограничить употребление чая стоит при тревожно-депрессивном расстройстве, поскольку это вещество может усилить стресс. У людей с функциональной диспепсией злоупотребление чаем может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно если пить его натощак. «Можно добавить в чай несколько капель молока или съесть немного еды, чтобы предотвратить такую реакцию», — посоветовала врач.

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Гастроэнтеролог добавила, что превышать суточную норму кофеина в 200 миллиграммов без консультации с врачом не стоит беременным женщинам во избежание осложнений.

Ранее преподаватель биомедицинских исследований Даршна Ягник назвала яблочный уксус натуральной заменой популярному у звезд препарату «Оземпик» и его аналогам, которые используют для похудения. В подтверждение своих слов она сослалась на исследование, во время которого людям с избыточным весом и ожирением утром перед едой давали либо яблочный уксус, либо плацебо.

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      Александра Лисица
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