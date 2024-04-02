Нетаньяху пообещал не повторять удары по мирным людям в Газе
Нетаньяху: удары ЦАХАЛ по мирным людям в секторе Газа больше не повторятся
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) случайно нанесла удар по мирным людям в секторе Газа и будет следить, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.
«К сожалению, за последний день произошел трагический инцидент, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», — отметил Нетаньяху.
Премьер Израиля пообещал, что подобные инциденты не повторятся в будущем. В своем обращении Нетаньяху не уточнил, о каком конкретном ударе по мирным людям идет речь.
Ранее стало известно, что удар ЦАХАЛ по конвою гуманитарной организации World Central Kitchen в Газе унес жизни семи волонтеров.