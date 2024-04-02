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11:29, 2 апреля 2024Наука и техника

Объяснена аномально жаркая погода

Science Advances: таяние арктического льда усиливает Эль-Ниньо

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ученые Университета штата Нью-Йорк в Олбани и Нанкинского университета информационных наук и технологий в Китае объяснили возникновение аномально жаркой погоды. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science Advances, таяние арктического льда способствует усилению амплитуды Эль-Ниньо.

Сочетание моделирования климата и данных наблюдений показало, что нынешнее взаимодействие арктического морского льда с атмосферой снижает силу Эль-Ниньо на 17 процентов по сравнению со сценарием, в котором арктический лед утрачен.

Количество морского льда, которое сохраняется в течение арктического лета, сократилось на 12,2 процента за десятилетие с конца 1970-х годов, и прогнозируется, что к 2040 году регион может пережить первое лето без льда.

Эль-Ниньо, или Южная осцилляция, сосредоточенная в тропической части Тихого океана, представляет собой колебание температуры приповерхностного слоя воды и является ключевым фактором изменчивости климата во всем мире. Как теплая фаза, Эль-Ниньо, так и более холодная фаза, Ла-Нинья, влияют на погодные условия.

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      Александр Еникеев
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