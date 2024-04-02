ООН осудила атаку беспилотников на Татарстан

ООН выступила против атак БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Татарстане

Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против атак беспилотников на Татарстан. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», — сказал он.

Ранее пресс-служба главы республики Татарстан Рустама Минниханова сообщила, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) впервые с начала специальной военной операции (СВО) упали в Елабуге и Нижнекамске. В результате атаки дрона по общежитию в Елабуге пострадали трое взрослых и два подростка.