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19:55, 2 апреля 2024Мир

ООН осудила атаку беспилотников на Татарстан

ООН выступила против атак БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Татарстане
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против атак беспилотников на Татарстан. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», — сказал он.

Ранее пресс-служба главы республики Татарстан Рустама Минниханова сообщила, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) впервые с начала специальной военной операции (СВО) упали в Елабуге и Нижнекамске. В результате атаки дрона по общежитию в Елабуге пострадали трое взрослых и два подростка.

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      Лина Пивоварова
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