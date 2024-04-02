Опасный хищник на популярном у россиян курорте попал на видео

Al Arabiya: туристов в Хургаде предупредили о появлении опасных акул-мако

Туристов в Хургаде предостерегли от купания в открытом море из-за появления у побережья акул-мако, которые могут нападать на людей. Об этом написало издание Al Arabiya.

В конце марта отдыхающие сняли на видео опасного хищника, который кружил возле лодок на севере популярного у россиян курорта. Ролик попал в соцсети и привлек внимание общественности.

Специалисты по морской фауне предупредили, что акулы-мако заходят на мелководье во время нереста. В этот период людям нельзя плавать в море на открытых пространствах ранним утром и перед закатом, также запрещены дайвинг и снорклинг. При малейшем кровотечении нужно немедленно выйти из воды.

Ученые также призвали египетских чиновников все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.

В июле 2022 года в Хургаде произошло два несчастных случая с нападением акул на туристов.