Патрушев: США разжигают русофобию, чтобы привязать к себе страны НАТО

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью «Аргументам и фактам», что Соединенные Штаты Америки и Великобритания проводят антироссийскую политику с целью стимуляции оборонных расходов государств НАТО. После этого, считает он, Вашингтон и Лондон смогут сильнее привязать к себе западные страны экономическими обязательствами.

«США наживаются за счет увеличения мощностей военно-промышленного комплекса, диктуя союзникам условия приобретения вполне конкретных видов вооружения», — высказался Патрушев.

Ранее Патрушев рассказал, что США собираются использовать Украину в качестве подконтрольной им антироссийской территории. Он указал, что по этой причине необходима демилитаризация республики.