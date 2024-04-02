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00:47, 2 апреля 2024Россия

Патрушев назвал цель антироссийской политики США

Патрушев: США разжигают русофобию, чтобы привязать к себе страны НАТО

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью «Аргументам и фактам», что Соединенные Штаты Америки и Великобритания проводят антироссийскую политику с целью стимуляции оборонных расходов государств НАТО. После этого, считает он, Вашингтон и Лондон смогут сильнее привязать к себе западные страны экономическими обязательствами.

«США наживаются за счет увеличения мощностей военно-промышленного комплекса, диктуя союзникам условия приобретения вполне конкретных видов вооружения», — высказался Патрушев.

Ранее Патрушев рассказал, что США собираются использовать Украину в качестве подконтрольной им антироссийской территории. Он указал, что по этой причине необходима демилитаризация республики.

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      Маргарита Пименова
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