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00:20, 2 апреля 2024Россия

Патрушев заявил об использовании НАТО террористов

Патрушев: НАТО использует террористов в своих целях

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

НАТО не гнушается использовать в своих интересах террористические организации. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он также отметил, что Вашингтон использует Североатлантический альянс в качестве инструмента в проведении «гибридных войн». Патрушев указал, что члены блока послушно выполняют установки на применение экономических санкций, «замораживание» финансовых средств, на осуществление разведывательной деятельности, психологических операций и кибератак. Кроме того, подчеркнул секретарь Совбеза, государства НАТО привлекаются к акциям подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, которые не согласны с политикой англосаксов.

Ранее американский журналист Алекс Джонс вспомнил о намерении НАТО использовать террористов в случае успехов России в конфликте в Европе. По его словам, речь идет о плане альянса под названием «Операция "Гладио"».

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      Марина Совина
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