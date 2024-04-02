Патрушев: НАТО использует террористов в своих целях

НАТО не гнушается использовать в своих интересах террористические организации. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он также отметил, что Вашингтон использует Североатлантический альянс в качестве инструмента в проведении «гибридных войн». Патрушев указал, что члены блока послушно выполняют установки на применение экономических санкций, «замораживание» финансовых средств, на осуществление разведывательной деятельности, психологических операций и кибератак. Кроме того, подчеркнул секретарь Совбеза, государства НАТО привлекаются к акциям подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, которые не согласны с политикой англосаксов.

Ранее американский журналист Алекс Джонс вспомнил о намерении НАТО использовать террористов в случае успехов России в конфликте в Европе. По его словам, речь идет о плане альянса под названием «Операция "Гладио"».