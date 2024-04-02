Под Петербургом женщину нашли в мусоропроводе после свидания

Во Всеволожске Ленобласти женщину нашли в мусоропроводе после свидания

Во Всеволожске Ленинградской области 36-летнюю женщину нашли в мусоропроводе после свидания. Об этом сообщает 78.ru.

По его информации, о происшествии стало известно благодаря местной жительнице, которая услышала крики из помещения для хранения мусорных контейнеров на улице Плоткина. На место прибыли сотрудники полиции — они нашли в куче мусора женщину. Пострадавшая рассказала, что в мусоропроводе она оказалась из-за бойфренда, который ее туда столкнул. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру к мужчине. Оказалось, что он проживает вместе с другой женщиной. Его доставили в отдел полиции. Столкнувший в мусоропровод женщину был неоднократно судим за мошенничество.

Ранее младенца в конверте для новорожденных нашли в подъезде жилого дома на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре. Лежащего на полу возле мусоропровода ребенка обнаружил 31-летний судебный пристав, проживающий в этом подъезде. Он объяснил, что плач младенца не прекращался на протяжении нескольких часов.