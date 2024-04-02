Подростки набросились на россиянина в автобусе и жестоко избили

В Волгограде подростки набросились на пассажира в автобусе и жестоко его избили

В Краснооктябрьском районе Волгограда подростки набросились на пассажира в автобусе №25 и жестоко его избили. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Как рассказали изданию очевидцы, подростки сначала ударили кулаком россиянина по лицу, затем повалили его на пол и продолжили бить ногами. Замечания других людей, находящихся в салоне, компания проигнорировала. Несовершеннолетние вытолкнули несчастного из автобуса и продолжили бить. Один из хулиганов плюнул на мужчину, когда тот упал на асфальт.

Свидетели отметили, что потасовка началась из-за того, житель Волгограда сделал замечание шумным подросткам и попросил их вести себя тише. Вместо диалога несовершеннолетние начали групповое избиение. В комитете здравоохранения Волгоградской области разъяснили, что пострадавший отказался от госпитализации.

Как утверждает V1.ru, позже эти же подростки напали на прохожего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки заманили 11-летнего мальчика на площадку и избили до сотрясения мозга.