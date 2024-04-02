Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 2 апреля 2024Россия

Подростки набросились на россиянина в автобусе и жестоко избили

В Волгограде подростки набросились на пассажира в автобусе и жестоко его избили

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Краснооктябрьском районе Волгограда подростки набросились на пассажира в автобусе №25 и жестоко его избили. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Как рассказали изданию очевидцы, подростки сначала ударили кулаком россиянина по лицу, затем повалили его на пол и продолжили бить ногами. Замечания других людей, находящихся в салоне, компания проигнорировала. Несовершеннолетние вытолкнули несчастного из автобуса и продолжили бить. Один из хулиганов плюнул на мужчину, когда тот упал на асфальт.

Свидетели отметили, что потасовка началась из-за того, житель Волгограда сделал замечание шумным подросткам и попросил их вести себя тише. Вместо диалога несовершеннолетние начали групповое избиение. В комитете здравоохранения Волгоградской области разъяснили, что пострадавший отказался от госпитализации.

Как утверждает V1.ru, позже эти же подростки напали на прохожего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки заманили 11-летнего мальчика на площадку и избили до сотрясения мозга.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Инстасамка обвинила Лободу в копировании Анны Asti

      В России высказались об ответе на удары беспилотников по Татарстану

      Женщина отравила беременную коллегу в попытке помешать ей уйти в декрет

      СКР расследует преступления ВСУ против жителей трех регионов России

      Москвичи лишились снега раньше срока

      Объяснена аномально жаркая погода

      Врач раскрыла доступные каждому способы сохранить молодость

      43-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном купальнике

      Слепаков избавился от последнего бизнеса в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше