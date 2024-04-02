Продажи российской нефти морем рекордно выросли

Bloomberg: в марте экспорт нефти из РФ морем вырос до 3,74 млн баррелей в сутки

В последнюю неделю марта 2024 года экспорт российской нефти морем рекордно вырос. Об этом со ссылкой на данные отслеживания танкеров сообщает Bloomberg.

Продажи сырья за рубеж увеличились на 270 тысяч баррелей и достигли рекордных 3,74 миллиона баррелей в сутки. Средний показатель по итогам первого месяца весы увеличился до 3,74 миллиона баррелей, максимального с ноября 2023 года.

Аналитики приводят цифры без учета казахстанского сорта KEBCO — продукция АО «КазТрансОйл» экспортируется через Россию через черноморский порт Новороссийск и балтийский порт Усть-Луга. Казахстанские баррели смешиваются с сырой нефтью российского происхождения для создания единого экспортного сорта, на который не распространяются санкции Европейского союза и потолок цен.

Валовая стоимость российского экспортного сырья выросла до пятимесячного максимума, увеличившись с 1,75 до 1,9 миллиарда долларов. Средний доход за четыре недели также вырос на 110 миллионов до 1,74 миллиарда долларов в неделю. Средний показатель ниже пикового значения в 2,17 миллиарда долларов в неделю, которое фиксировалось с 13 по 19 июня 2022 года. Максимальный показатель в 2023 году составлял 2 миллиарда долларов в неделю с 16 до 22 октября.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что страны G7 обсуждают возможное снижение потолка цен на российскую нефть. По словам представителя Госдепа, США и партнеры по коалиции продолжают работу над тем, чтобы лишить Россию доходов от продажи сырья. Например, для того, чтобы усилить меры по соблюдению санкций, были введены ограничения против судоходных компаний и танкеров, а также против российских проектов в сфере энергетики.

