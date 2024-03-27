В США заявили о возможном понижении потолка цен на российскую нефть

Госдеп США: страны G7 обсуждают возможное снижение потолка цен на нефть из РФ

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) обсуждают возможное снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Госдепа, США и партнеры по коалиции продолжают работу над тем, чтобы лишить Россию доходов от продажи сырья. Так, например, для того чтобы усилить меры по соблюдению санкций, были введены ограничения против судоходных компаний и танкеров, а также против российских проектов в сфере энергетики.

«Последуют дополнительные [рестрикции]», — пообещал Пайатт и заявил, что американские власти собираются ужесточать санкционный режим в отношении России и «принуждать к соблюдению» действующих ограничительных мер третьи страны.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что Соединенные Штаты уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти. По его словам, «Гегемон уже не тот» и больше не сможет заставить другие страны соблюдать американские интересы, так как мир становится многополярным.

Экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко призвал страны ЕС, Великобританию и США ужесточить санкции против Москвы, запретив ввоз топлива из российской нефти. Также Киев убеждает страны «Большой семерки» снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель.