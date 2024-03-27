Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:56, 27 марта 2024Экономика

В США заявили о возможном понижении потолка цен на российскую нефть

Госдеп США: страны G7 обсуждают возможное снижение потолка цен на нефть из РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) обсуждают возможное снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Госдепа, США и партнеры по коалиции продолжают работу над тем, чтобы лишить Россию доходов от продажи сырья. Так, например, для того чтобы усилить меры по соблюдению санкций, были введены ограничения против судоходных компаний и танкеров, а также против российских проектов в сфере энергетики.

«Последуют дополнительные [рестрикции]», — пообещал Пайатт и заявил, что американские власти собираются ужесточать санкционный режим в отношении России и «принуждать к соблюдению» действующих ограничительных мер третьи страны.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что Соединенные Штаты уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти. По его словам, «Гегемон уже не тот» и больше не сможет заставить другие страны соблюдать американские интересы, так как мир становится многополярным.

Экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко призвал страны ЕС, Великобританию и США ужесточить санкции против Москвы, запретив ввоз топлива из российской нефти. Также Киев убеждает страны «Большой семерки» снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила официальный ответ Британии по делу Скрипалей. Что Лондон рассказал об их судьбе?

      В России решили ограничить продажу удобрений за рубеж

      Светлаков рассказал об обстановке в «Крокусе» во время теракта

      Путин высказался о связи лени и интернета

      На концерте «Пикника» в Петербурге почтили память жертв теракта в Подмосковье

      Запад захотел поставить Украине миллион беспилотников

      Путин оценил перспективы строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      Врач предупредила о первых симптомах опасной переносимой клещами болезни

      В российском регионе поездка на машине закончилась для женщины расчленением

      Глава ГУР назвал Telegram угрозой Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше