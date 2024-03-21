Нарышкин заявил о невозможности США диктовать ценовую политику на рынке нефти

Нарышкин: США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти

Соединенные Штаты уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти. Мир становится многополярным, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью для документального проекта «Нефть», пишет РИА Новости.

«Гегемон уже не тот и не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов США», — отметил он.

По словам Нарышкина, Штаты больше не могут диктовать ценовую политику, так как мир становится многополярным.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти ожидают, что США не поддадутся на уговоры Киева и откажутся от снижения потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

По его словам, такой шаг грозит серьезными экономическими последствиями самому Вашингтону, к тому что рынок нефти может отреагировать серьезно и непредсказуемо.

Министр ссылался на материал газеты The Washington Post, которая пишет, что администрация президента США Джо Байдена пока не готова прислушаться к призывам Украины по снижению потолка цен.