В России понадеялись на отказ США снизить потолок цен на нефть

Глава МИД России Лавров заявил о стремлении Киева снизить потолок цен на нефть

Российские власти ожидают, что США не поддадутся на уговоры Киева и откажутся от снижения потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Об этом в интервью для документального проекта «Нефть» заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, такой шаг грозит серьезными экономическими последствиями самому Вашингтону, к тому что рынок нефти может отреагировать серьезно и непредсказуемо. Дипломат добавил, что считает саму концепцию потолка цен антирыночной.

«Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости, и они не будут "плясать под дудку" Зеленского», — подчеркнул Лавров.

Министр ссылался на материал газеты Washington Post, которая пишет, что администрация президента США Джо Байдена пока не готова прислушаться к призывам Украины по снижению потолка цен. Главной проблемой для Белого дома является возможность реакции России в виде сокращения добычи нефти, что может вызвать скачки расценок на газ.

Накануне президентских выборов такая ситуация способна дестабилизировать мировую экономику, что даст дополнительные козыри республиканцам. В связи с этим действующее руководство США идет другим путем, то есть ужесточает контроль за исполнением текущего потолка цен в виде 60 долларов за баррель, что также должно сократить нефтегазовые доходы России.

Одним из следствий нового подхода стало серьезное сокращение поставок российской нефти в Индию. Санкции в отношении танкеров и компаний, обеспечивавших перевозку слишком дорогих партий нефти, заставили индийские предприятия отказываться от контрактов. В том числе, почти полностью прекращены поставки в страну премиальных сортов сырья с Дальнего Востока, из-за чего потребление российской нефти на безальтернативной основе начал увеличивать Китай.