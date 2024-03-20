Один из главных покупателей российской нефти может отказаться от нее. Что стало причиной?

Индийская компания Reliance Industries откажется от покупок и перевозки нефти РФ

Индийская компания Reliance Industries, которой принадлежит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, откажется от покупок и перевозки российской нефти танкерами «Совкомфлота», которые ранее попали под санкции США.

Это может сказаться на импорте российской нефти в Индию и в целом сократить рынки сбыта за рубежом.

Reliance требует от российских продавцов не везти нефть попавшими под санкции танкерами

Сообщается, что Reliance Industries потребовал, чтобы новые партии нефти экспортного сорта Urals не доставлялись танкерами, эксплуатируемыми «Совкомфлотом», которые попали под санкции. Помимо этого, и другие индийские нефтепереработчики планируют отказаться от использования судов «Совкомфлота», сообщили источники в правительстве Индии и в нефтеперерабатывающем секторе.

Указывается, что покупатели в Индии, стремясь избежать негативной реакции со стороны Вашингтона, проявляют «особую осторожность» из-за более пристального контроля за российскими нефтяными сделками со стороны банков и властей США. Нефтеперерабатывающие заводы хотят предотвратить сделки с организациями, которые прямо или косвенно подвергнуты санкциям.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не перевозили нефть на судах, находящихся под санкциями, из-за наших политических и коммерческих интересов, а также из-за санкций США», — пояснил один из источников в правительстве Индии. Он добавил, что власти примут решение о заходе в индийские порты судов «Совкомфлота» или других компаний, попавших под санкции.

Из-за сокращения числа судов, которые смогут перевозить нефть, увеличится стоимость фрахта. В связи с этим экспорт российской нефти в Индию может снизиться и число рынков сбыта сократиться. О том, что новые санкции могут сократить поставки российской нефти в Индию, которая в последний год стала крупнейшим покупателем сырья, сообщалось еще в конце февраля.

При этом «Совкомфлот» продолжает активно предлагать свои суда для транспортировки нефти, но трейдеры опасаются фиксировать их, поскольку покупатели и даже порты могут отказаться от приема топлива, заявил один из трейдеров на российском нефтяном рынке, добавив, что сейчас все больше судов «Совкомфлота» направляются в Китай.

США ввели санкции в отношении «Совкомфлота» в феврале

В конце февраля «Совкомфлот», крупнейшая отечественная судоходная компания, и 14 ее нефтетанкеров попали под блокирующие санкции Соединенных Штатов. Российскую компанию перенесли в санкционный список SDN («список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц»), означающий, что санкции против нее ужесточили.

Попадание в этот санкционный список означает автоматический запрет для американских физлиц и юрлиц вести дела с такими компаниями.

Под рестрикции попали связанные с «Совкомфлотом» танкеры «Анатолий Колодкин» и «Остров Сахалин» (оба под флагом Панамы), а также «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», NS Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion (все под флагом Габона). Все они занимаются транспортировкой российской нефти.