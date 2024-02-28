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15:00, 28 февраля 2024Экономика

В Индии рассказали о сложностях с поставками российской нефти из-за США

Reuters: новые санкции США могут осложнить поставки российской нефти в Индию

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Новые санкции США могут дополнительно сократить поставки российской нефти в Индию, которая в последний год стала крупнейшим покупателем сырья, из-за нехватки танкеров. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли пишет Reuters.

Речь идет об ограничениях, обнародованных на прошлой неделе на вторую годовщину начала боевых действий на Украине. Под санкции попали 14 танкеров, связанных с «Совкомфлотом», которые занимались доставкой партий.

По словам собеседников агентства, такая ситуация создает дефицит судов и может привести к росту ставок фрахта, что, в свою очередь, сделает поставки менее выгодными. Они также не исключают, что Россия станет проводить больше объемов нефти через трейдеров, а те увеличат свои доходы за счет повышения цен для конечных покупателей.

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В прошлом году Россия стала главным поставщиком нефти в Индию. В среднем страна импортировала 1,66 миллиона баррелей в сутки, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Однако нынешние условия, предлагаемые Москвой, выглядят значительно менее выгодными, утверждают источники. На фоне неопределенности со стабильностью поставок нефтепереработчики не спешат заключать контракты.

В начале февраля сообщалось, что российские поставщики не могут договориться с индийской нефтеперерабатывающей компанией Bharat Petroleum Corp (BPCL) о продаже премиального сорта нефти Sokol. Усиление давления со стороны США по реализации потолка цен на нефть заставило партнеров пересмотреть условия закупок. В результате уже в январе импорт российской нефти упал до минимума за год.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ-2» могут перенести на неопределенный срок из-за отсутствия газовозов. Те же санкции США поставили под вопрос передачу судов, строящихся в Южной Корее.

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      Платон Щукин
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