Китай нарастил закупки российской нефти

Китай нарастил импорт нефти из России в январе-феврале на 13,8 процента

В январе-феврале 2024 года Китай закупил более 17,7 миллиона тонн российской нефти на сумму 9,9 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР пишет РИА Новости.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Пекин нарастил импорт нефти из РФ на 13,8 процента в стоимостном выражении и на 13 процентов в натуральном. За первые два месяца 2023-го поставки составили 15,67 миллиона тонн на сумму более 8,67 миллиарда долларов.

В прошлом году Россия экспортировала в Китай 107,024 миллиона тонн нефти (сумма закупок — 60,64 миллиарда долларов). Москва остается главным поставщиком нефти в КНР.

Ранее аналитики спрогнозировали, что закупки Китаем российской нефти премиального сорта Sokol могут достичь в марте рекордной отметки. Эксперты объяснили, что это связано с действиями Индии, резко снизившей объемы импорта этого топлива из-за опасения санкций США. КНР может приобретать ежедневно около 1,7 миллиона баррелей нефти из РФ, 379 тысяч из которых будет приходиться на Sokol, подсчитал Bloomberg.