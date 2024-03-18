Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:33, 18 марта 2024Экономика

Китаю предрекли новое увеличение закупок российской нефти

Bloomberg: закупки Китаем российской нефти марки Sokol установят в марте рекорд

Фото: Reuters

Закупки Китаем российской нефти премиального сорта Sokol могут достичь в марте рекордной отметки на фоне действий Индии, резко снизившей объемы его приобретения из-за опасения санкций США, следует из оценки Kpler, которую приводит Bloomberg.

Аналитики предрекли готовность Китая приобретать ежедневно около 1,7 миллиона баррелей нефти из РФ, 379 тысяч из которых будет приходиться на Sokol. Как говорится в публикации, пока неясно, попадут ли все грузы с этими углеводородами к реальным покупателям или будут отправляться на таможенное хранение из-за банков, остерегающихся возможных американских ограничений.

О том, что Китай начал активнее закупать российскую нефть, сообщалось с начала 2024 года. Как писали СМИ, нефтеперерабатывающие заводы страны в феврале нарастили втрое, до 168 тысяч баррелей в день против прежних 53 тысяч, использование дальневосточной нефти марки Sokol.

Ранее стало известно, что Индия, являющаяся крупнейшим импортером морских партий российской нефти, на фоне снижения закупок ее марки Sokol уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО с низким содержанием серы.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

      Глобальная проблема заставила популярные у туристов деревья цвести раньше срока

      Партнерский материал

      Мужчина вырастил гигантскую овцу-франкенштейна с помощью контрабандных яичек

      Суд арестовал россиянку за подготовку поджога на железной дороге

      На Украине признали критический дефицит боеприпасов

      Американские компании уличили в желании обогатиться от конфликта на Украине

      В Бразилии заявили о сплоченности российского общества

      В России оценили заявления об оказанной Макроном Путину услуге

      Стартап Илона Маска опубликовал код своего чат-бота Grok

      Во Франции отметили успехи Путина на мировой арене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше