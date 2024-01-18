Китай начал активнее закупать российскую нефть после снижения цен

Bloomberg: Китай заменил часть иранской нефти российской из-за разницы в ценах

Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае начали активнее закупать российскую нефть на фоне споров с Ираном из-за цен на сырье. Об этом со ссылкой на трейдеров сообщает Bloomberg.

В статье говорится о снижении цен на российскую нефть. Тегеран повысил стоимость поставок в начале декабре, а вот Москва, напротив, сделала поставки с использованием нефтепровода «Восточная Сибирь —Тихий океан» (ВСТО) дешевле. В результате 3,8 миллиона тонн российского топлива с поставками в феврале раскупили за две недели — Китай заменил часть иранской нефти российской из-за разницы в ценах.

Издание отмечает, что Китай приобретает нефть у стран, которые из-за санкционных ограничений вынуждены предоставлять на нее скидки. Таким образом страна не только получает конкурентное преимущество, но и, будучи крупнейшим покупателем, может диктовать продавцам свои условия. До 2022 года в первую очередь речь шла о Венесуэле и Иране, для которых китайский рынок оказался спасением и возможностью получать деньги, но затем к ним присоединилась Россия.

По данным агентства, в декабре 2023 года более 90 процентов судов, которые перевозят нефть с ВСТО, направлялись в Китай. По всей видимости, сговорчивости России в вопросе снижения цен поспособствовала позиция Индии, которая вместе с Китаем остается крупнейшим импортером российской нефти.

На фоне ужесточения санкций США индийские власти начали более внимательно относиться к закупкам у российских нефтяных компаний, чтобы не допустить нарушения условий потолка цен на нефть.

Одним из следствий таких процессов могло стать неожиданное снижение в декабре нефтегазовых доходов российского бюджета ниже базовой отметки, о котором сообщил Минфин.