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15:16, 11 января 2024Экономика

Российский бюджет столкнулся с падением доходов от продажи нефти и газа

Минфин России спрогнозировал падение доходов от продажи нефти и газа в январе

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Прогноз по объему дополнительных нефтегазовых доходов в январе 2024 года составляет 130,8 миллиарда рублей, что означает падение по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России.

В прошлом месяце ведомство ожидало дополнительных доходов в размере 362 миллиардов рублей, но итоговый результат оказался на 199,9 миллиарда меньше. Таким образом, в случае реализации прогноза российский бюджет столкнется с новым падением доходов.

По итогам года объем нефтегазовых доходов составил 8,822 триллиона рублей, что на 2,764 триллиона меньше, чем в 2023-м. При этом в конце декабря вице-премьер Александр Новак указывал, что показатель достигнет 9 триллионов рублей.

Для компенсации в рамках бюджетного правила на продажу в период с 15 января по 6 февраля начнут проводиться продажи иностранной валюты на сумму 4,1 миллиарда рублей в день.

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Вместе с тем Банк России возобновил с 9 января проведение на внутреннем валютном рынке операций, связанных с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В соответствии с указанной формулой, к продажам в рамках бюджетного правила добавят продажи валюты на 11,8 миллиарда рублей. Таким образом, общие продажи из ФНБ достигнут эквивалента 15,9 миллиарда рублей в день.

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      Платон Щукин
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