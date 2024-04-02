Российское подразделение корейской Doshirak решило выпускать чипсы и батончики

В феврале 2024 года российское подразделение Doshirak подало заявки на регистрацию брендов «Buccella/Бучелла» и «Deluna/Делуна». О том, что производитель корейской лапши решил заняться закусками, со ссылкой на данные Роспатента сообщает газета «Ведомости».

Согласно материалам ведомства, ООО «Доширак рус» сможет выпускать под новыми торговыми марками чипсы из картофеля или из пшеничной муки, а также злаковые батончики. Компания ранее анонсировала на собственном сайте и на порталах вакансий, что планирует освоить новые сегменты рынка и ведет «разработку новых брендов и новых продуктов». Годом ранее ООО «Доширак рус» купила мукомольный завод у тамбовского мельничного комплекса «Монолит» и бывшее предприятие Gallina Blanca в Нижегородской области, где выпускались бульонные кубики, приправы и лапша. Также у компании есть заводы в Раменском и под Рязанью.

По мнению управляющего партнера Walnut Capital Артема Моторного, выпуск чипсов может принести компании до двух миллиардов рублей выручки в год. Локализация производства позволит бороться за значимую долю на рынке на фоне подорожавшей логистики, добавил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

На рынке чипсов «Дошираку» придется соревноваться с продукцией Lay’s, которая занимает 64,1 процента отрасли в натуральном выражении и 66,9 процента — в денежном. С большим отрывом за ними следуют бренды «Русская картошка» (7,2 процента в количественном и 5,5 процента в денежном выражении) и собственная марка «Пятерочки» Twister (6,7 и 5,6 процента соответственно). Среди батончиков компании придется конкурировать со Snaq Fabriq и Bombbar российского производителя «Бомббар» из Самарской области (занимает около 30 процентов рынка) и Nut & Go от группы KDV.

Осенью 2023 года в России упали продажи лапши быстрого приготовления. По статистике оператора фискальных данных «Такском», в годовом выражении они снизились на 19 процентов. Средняя цена продукта выросла до 65 рублей (плюс 13 процентов). Сухие пайки подешевели до 835 рублей (минус 4 процента), а продажи упали на 34 процента в годовом выражении.

В сентябре из-за дефицита иностранных специй в России перестало хватать «Роллтона» в коробках. Закупщикам пришлось искать обходные пути для доставки приправы для блюда быстрого приготовления. Раньше их закупали в североафриканских странах и ввозили через Европу. Позднее компании пришлось рассмотреть в качестве альтернативы европейским странам Китай.