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09:38, 27 октября 2023Экономика

В России упали продажи лапши быстрого приготовления

«Такском»: на 19 % упали продажи лапши быстрого приготовления в России

Фото: Monthira / Shutterstock / Fotodom

В России упали продажи лапши быстрого приготовления. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», ее приводит RT.

В годовом выражении продажи лапши снизились на 19 процентов. Средняя цена продукта выросла до 65 рублей (плюс 13 процентов). Сухие пайки подешевели до 835 рублей (минус 4 процента), а их продажи сократились на 34 процента по сравнению с 2022 годом.

Консервы за аналогичный период стали продаваться почти на четверть (21 процент) реже, а их цена выросла на 8 процентов. Тушенка подорожала на 9 процентов, а объемы ее реализации сократились на 8 процентов. Такие данные аналитики ОФД привели по итогам анализа более 51 миллиарда кассовых чеков.

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23 октября 2023

В августе в СМИ появилась информация о том, что популярная лапша быстрого приготовления «Доширак» может исчезнуть с полок российских магазинов. Проблемы с товаром объяснили ослаблением российской валюты, которое привело к дефициту сотрудников на производстве. Как правило, на заводах трудятся мигранты из Средней Азии, которым из-за текущего курса стало невыгодно работать в России.

В компании «Доширак Рус» заявили, что им ничего не известно о возможности дефицита в России лапши быстрого приготовления. «Мы работаем в обычном режиме, поэтому никаких перебоев с лапшой "Доширак" в стране не будет. Ни о каком дефиците нам не известно», — заявил представитель компании.

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      Вячеслав Агапов
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