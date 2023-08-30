В России опровергли дефицит «Доширака»

Производитель «Доширака» опроверг возможность дефицита своей лапши в России

В ООО «Доширак Рус» заявили, что компании ничего не известно о возможности дефицита в России одноименной популярной в стране лапши быстрого приготовления, сообщают «Известия». С опровержением также выступили и в ООО «Доширак Коя».

«Мы работаем в обычном режиме, поэтому никаких перебоев с "Доширак" в стране не будет. Ни о каком дефиците нам неизвестно», — заявил представитель компании.

Ранее перебои с лапшой анонсировал Mash со ссылкой на свои источники. По их данным, такая опасность возникла из-за нехватки рабочих рук мигрантов из Средней Азии, которые на фоне падения курса рубля массово отправляются на заработки в Казахстан и Южную Корею.

В ближайшее время эксперты ожидают подорожания в России ряда товаров и услуг, в том числе хлеба и поездок на такси. При этом власти оценивают ситуацию с ценами на большинство социально значимых товаров в России как нормальную.