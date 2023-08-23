Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:17, 23 августа 2023Экономика

Власти оценили ситуацию с ценами в России

Замглавы Минпромторга: ситуация с ценами на социально значимые товары нормальная

Фото: Simona Sergi / Unsplash

Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров в России нормальная. Об этом на совещании по анализу цен на продовольствие заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит ТАСС.

В стране отчитались о хорошем урожае плодоовощной группы, поэтому цены на подорожавший в июле «борщевой набор» начали снижаться уже в начале августа, добавил представитель ведомства. По его словам, цены на капусту, морковь, лук и, особенно, картофель падают уже вторую неделю.

«Лидером снижения, как и две недели назад, остаются цены на гречку и подсолнечное масло. В то же время ускорилось снижение цен на молочную продукцию, подешевела мука», — добавил Евтухов.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании хлеба. По данным издания Baza, цены вырастут уже осенью сразу на 10 процентов из-за зерновой сделки и курса рубля. По словам источников издания, нестабильность цен на зерно как на внешнем, так и на внутреннем рынке привела к тому, что его закупки обходятся на 20 процентов дороже.

Хлеб — не единственная группа товаров, с подорожанием которой в скором времени столкнутся россияне. До этого о грядущем росте цен предупреждали производители пищевой соды, майонеза, шпротов, кетчупа, колбасы, вина и коньяка, глазированных сырков и некоторых других продуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации. Как отреагировали на его возвращение известные фигуристы?

    Нелепую деталь на фото Эмили Ратаковски с собакой высмеяли в сети

    В Польше пригрозили Украине «медленной агонией»

    Евросоюз обвинили в замалчивании проявлений нацизма на Украине

    Названа причина рекордного роста поставок российского газа в ЕС

    Шарлиз Терон рассказала о сложностях похудения после 40

    Названы способные уничтожить F-16 истребители

    На Украине сообщили о разработке аналога российского беспилотника

    Избитая из-за облегающих шорт россиянка раскрыла подробности нападения

    Власти оценили ситуацию с ценами в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости