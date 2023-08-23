Власти оценили ситуацию с ценами в России

Замглавы Минпромторга: ситуация с ценами на социально значимые товары нормальная

Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров в России нормальная. Об этом на совещании по анализу цен на продовольствие заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит ТАСС.

В стране отчитались о хорошем урожае плодоовощной группы, поэтому цены на подорожавший в июле «борщевой набор» начали снижаться уже в начале августа, добавил представитель ведомства. По его словам, цены на капусту, морковь, лук и, особенно, картофель падают уже вторую неделю.

«Лидером снижения, как и две недели назад, остаются цены на гречку и подсолнечное масло. В то же время ускорилось снижение цен на молочную продукцию, подешевела мука», — добавил Евтухов.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании хлеба. По данным издания Baza, цены вырастут уже осенью сразу на 10 процентов из-за зерновой сделки и курса рубля. По словам источников издания, нестабильность цен на зерно как на внешнем, так и на внутреннем рынке привела к тому, что его закупки обходятся на 20 процентов дороже.

Хлеб — не единственная группа товаров, с подорожанием которой в скором времени столкнутся россияне. До этого о грядущем росте цен предупреждали производители пищевой соды, майонеза, шпротов, кетчупа, колбасы, вина и коньяка, глазированных сырков и некоторых других продуктов.