Путин порассуждал о переплетении внутренних и внешних угроз

Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются

Внутренние и внешние угрозы России часто переплетаются. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Об этом президент заявил во время расширенного заседания коллегии МВД России.

«В целом одна из ключевых задач — укреплять тесную координацию всех правоохранительных и специальных служб. Исходить надо из того, что сегодня внутренние и внешние угрозы часто переплетаются», — пояснил он.

Глава государства добавил, что угрозы одинаково направлены против граждан страны, общества, а также на сдерживание России и подрыв суверенитета.

Ранее Путин заявил, что внешнеполитические заявления западных лидеров грозят началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации. Он также подчеркнул, что действия Запада «пугают весь мир».