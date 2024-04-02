Путин призвал повысить безопасность дорог

Путин призвал повысить безопасность российских дорог из-за роста числа ДТП

Президент России Владимир Путин призвал повысить безопасность автодорог из-за роста числа ДТП. Об этом он заявил на коллегии МВД РФ, передает ТАСС.

По словам главы государства, количество ДТП выросло на 4,5 процента. В 2023 году после происшествий на дорогах не стало 14,5 тысячи человек, еще 166,5 были ранены. Путин добавил, что обновление автомагистралей в России обязательно должно сопровождаться повышением безопасности на проезжей части.

Ранее Путин оценил перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Он отметил, что появление дороги изменит стиль жизни в Тверской области. По словам президента, жизнь региона перестанет быть «размеренной».