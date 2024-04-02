Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:57, 2 апреля 2024Экономика

Путин призвал повысить безопасность дорог

Путин призвал повысить безопасность российских дорог из-за роста числа ДТП

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин призвал повысить безопасность автодорог из-за роста числа ДТП. Об этом он заявил на коллегии МВД РФ, передает ТАСС.

По словам главы государства, количество ДТП выросло на 4,5 процента. В 2023 году после происшествий на дорогах не стало 14,5 тысячи человек, еще 166,5 были ранены. Путин добавил, что обновление автомагистралей в России обязательно должно сопровождаться повышением безопасности на проезжей части.

Ранее Путин оценил перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург. Он отметил, что появление дороги изменит стиль жизни в Тверской области. По словам президента, жизнь региона перестанет быть «размеренной».

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      На границе России и Украины ликвидирован предприниматель. Он финансировал одно из подразделений РДК

      Киргизия решила уточнить данные о задержании ее гражданина по делу о теракте

      Офтальмолог перечислила грозящие слепотой симптомы

      Врач раскрыла изменившие внешность Варнавы вмешательства

      Число российских миллиардеров оказалось рекордным

      Пригожин вспомнил о замещении российских артистов украинскими

      Захарова обвинила МОК в преступном сговоре

      В мире спрогнозировали рекордный переизбыток газа

      Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

      В Приморье спасли оставшегося без мамы медвежонка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше