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19:54, 27 марта 2024Среда обитания

Путин оценил перспективы строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Путин заявил, что ВСМ Москва — Санкт-Петербург изменит жизнь в Тверской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург изменит стиль жизни в Тверской области. Так перспективы строительства оценил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Торжок, пишет издание TVERIGRAD.RU.

«Если дорогу скоростную построим, а мы это сделаем, то я думаю, что и у вас жизнь изменится. Не будет такой размеренной», — заявил Путин. По его мнению, с вводом в эксплуатацию новой железной дороги жизнь в регионе станет динамичнее. «Если до Москвы будет меньше часа, это будет другая жизнь. Это существенно поменяет стиль жизни», — добавил глава страны.

Строительство трассы началось 14 марта. По словам Путина, магистраль сыграет заметную роль в планах по развитию России. Производителем составов выступит группа «Синара». Для этого будет расширено производство на площадке завода «Уральские локомотивы».

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      Виктория Клабукова
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