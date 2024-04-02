Раскрыта обстановка в аэропорту Татарстана после атаки дронов на регион

BRIEF: аэропорт Бегишево недалеко от Елабуги работает штатно после атаки дронов

Аэропорт Бегишево, который находится недалеко от Елабуги и Нижнекамска, работает в штатном режиме. Обстановку в авиагавани после атаки беспилотников на Татарстан раскрыл Telegram-канал BRIEF.

Бегишево находится в Тукаевском районе республики, приблизительно в 26 километрах от Нижнекамска и 40 километрах от Елабуги. Уточняется, что налет дронов его работу не затронул.

Украинские беспилотники атаковали Татарстан впервые с начала спецоперации. Один дрон ударил по заводу на территории особой экономической зоны «Алабуга», еще два упали на студенческое общежитие. По последним данным, в результате пострадали как минимум семь человек. Известно, что города региона атаковали те же люди, которые запускали БПЛА по Белгороду.