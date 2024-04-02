Раскрыта стоимость самого дорогого дома в Сочи

Стоимость самого дорогого особняка в Сочи составила 1,8 миллиарда рублей

Цена самого дорогого частного дома в Сочи, доступного для покупки на данный момент, составила 1,8 миллиарда рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании «ОНИКС-Недвижимость».

За указанную сумму удастся приобрести особняк площадью более чем 800 квадратных метров, расположенный в Хостинском районе курортного города. Кроме здания, новый собственник получит земельный участок размером 30 соток.

Второе место в списке самых дорогих домов Сочи занял лот стоимостью 1,2 миллиарда рублей, который находится на участке в 22 сотки в Адлерском районе. Площадь особняка — 1,2 тысячи квадратных метров.

Замкнул тройку объект в Хостинском районе города-курорта, за покупку которого понадобится выложить миллиард рублей. Площадь особняка составляет две тысячи «квадратов», а участка, на котором он расположен, — 200 соток.

В марте специалисты сообщали, что стоимость самого дорого дома в Сочи находится на уровне в 2,3 миллиарда рублей.