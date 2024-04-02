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11:55, 2 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты детали дела продававшего россиянам военные билеты военкома

Следователи вменяют самарскому военкому продажу 700 военных билетов

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Самарские следователи подозревают военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов города Вячеслава Артюшкина в незаконной продаже уклонистам свыше 700 военных билетов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, сейчас арестованному вменяется 14 преступных эпизодов. Следователи считают, что Артюшкин с 2015 года занимался незаконным бизнесом. За 60-80 тысяч рублей он выдавал военные билеты тем, кто не хотел служить в армии. После февраля 2022 года военком резко повысил цены на свои услуги. Вторым фигурантом дела проходит врач призывной комиссии Куйбышевского района.

1 апреля Самарский гарнизонный военный суд взял Артюшкина под стражу до 26 мая. Уголовное делу о коррупции расследует Второй военно-следственный отдел.

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      Любовь Ширижик
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