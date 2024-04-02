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19:53, 2 апреля 2024Россия

В России отреагировали на заявление США о критическом моменте для Украины

Сенатор Джабаров: США будут использовать любую возможность для помощи Украине

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

США будут использовать любую возможность для помощи Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о критическом моменте для Киева.

Американцы сейчас пугают тем, что Украина сдастся и Россия победит. Они будут использовать любую возможность помочь, подбросить новое вооружение, новую технику, боеприпасы, только чтобы Украина продолжала сражаться

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«На месте любого нормального человека в руководстве Украины было бы понятно, что Запад использует Украину с одной единственной целью — противостояние с Россией. Пока Украина будет поставлять свою живую силу — по сути на убой, — Запад будет полностью удовлетворен. Но это не может пожизненно продолжаться, чтобы Запад постоянно бесплатно помогал Украине, а Украина отдавала жизни своих молодых людей непонятно ради чьих интересов. Я думаю, что рано или поздно найдутся на Украине здоровые силы, которые поймут, что их просто используют как пушечное мясо», — сказал сенатор.

2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию заявил, что Украина переживает критический момент в конфликте и нуждается в срочной поддержке Запада. «Необходимо обеспечить украинцев всем необходимым для самообороны, особенно когда речь идет о боеприпасах и средствах противовоздушной обороны», — отметил дипломат.

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