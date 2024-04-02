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16:16, 2 апреля 2024Мир

Госсекретарь США заявил о критическом моменте для Украины

Блинкен: Украина переживает критический момент и нуждается в поддержке Запада

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Украина переживает критический момент в конфликте и нуждается в срочной поддержке Запада. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

«Необходимо обеспечить украинцев всем необходимым для самообороны, особенно когда речь идет о боеприпасах и средствах противовоздушной обороны», — сказал дипломат в ходе визита во Францию.

По его словам, это еще одна причина, по которой запрос о дополнительном бюджете, с которым президент США Джо Байден обратился к американскому Конгрессу, должен быть одобрен как можно быстрее.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле. Конгрессмена волнует вопрос, в каком виде Украине будет предоставлена поддержка: в виде займа или обычным грантом.

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      Семен Александров
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