Ребенок застрял в скамейке под Москвой

В подмосковных Мытищах пятилетняя девочка застряла в скамейке

В подмосковных Мытищах пятилетняя девочка застряла в уличной скамейке. Ребенку потребовалась помощь спасателей, сообщает Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел во дворах жилых домов. Мать пострадавшей рассказала, что девочка сидела на скамейке, поджимая ноги, и в какой-то момент ее нога соскользнула в отверстие между сиденьем и спинкой. В итоге колено ребенка застряло между досками — выбраться самостоятельно девочка не смогла.

Сотрудники «Мособлпожспаса» прибыли на место, разжали доски с помощью ручного инструмента и освободили ногу пострадавшей. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Ранее двое детей застряли в трясине в центре подмосковного Солнечногорска. Инцидент произошел на Советской площади в четверг, 28 марта. Школьники решили покататься на велосипедах по песку, смешанному с грязью, который остался после демонтажа центрального катка, и завязли в нем.