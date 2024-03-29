Российские дети застряли в трясине в центре города

Дети застряли в трясине в центре Солнечногорска

Двое детей застряли в трясине в центре подмосковного Солнечногорска. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратили в Telegram-канале «360tv Солнечногорск».

Инцидент произошел на Советской площади в четверг, 28 марта. Дети решили покататься на велосипедах по песку, смешанному с грязью, который остался после демонтажа центрального катка, и завязли в нем.

На помощь школьникам пришли неравнодушные взрослые. На записи, снятой очевидицей событий, один местный житель тянет мальчика в синей куртке за руки, а другой помогает выкапывать ноги. «Так, сейчас, блин, ноги переломают. Подождите, давайте вызовем спасателей!» — призвала автор видео. В результате ребенка удалось вызволить без помощи МЧС.

Добраться до второго мальчика в серой куртке, который завяз глубже первого, местным жителям не удалось. Мужчины протянули 11-летнему ребенку лопату и стали тянуть его из трясины, однако достать не смогли, и пришлось вызывать спасателей. Вытащить его даже МЧС удалось не сразу. На записи, сделанной школьниками, наблюдавшими за спасением солнечногорца, видно, что сделать это удалось лишь четверым сотрудникам Мособлпожспаса. «Ого, достали, отлично! Ой, он с кроссовками влез, а оттуда без кроссовок. Шнуровать надо нормально», — иронично заметил ребенок, снимавший происходящее на видео.

Вызволенные из трясины дети не получили травм. Локацию, ставшую причиной инцидента, огородили.

В феврале стало известно, что жительница Сочи упала с чердака и застряла в подвале дома на три дня.