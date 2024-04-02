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09:02, 2 апреля 2024Ценности

Ринг-герл поделилась фото в нижнем белье в честь Пасхи

Фото: @apolloniallwellyn

Английская модель и профессиональная ринг-герл Аполлония Ллевеллин снялась в откровенном виде в честь католической Пасхи. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка поделилась снимком, на котором она запечатлена позирующей перед камерой в нижнем белье белого цвета. На размещенном кадре видно, что комплект состоит из кружевного корсетного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. При этом для своего образа Ллевеллин надела кроличьи уши и чокер с розовым бантом.

Подписчики оценили съемку манекенщицы в комментариях под постом. «Ты можешь принести мне конфеты в любой день», «Твоя красота — это произведение искусства», «Ты такая красивая», «Идеальная девушка», «Шикарная», — писали они.

В марте Аполлония Ллевеллин также снялась в откровенном образе и взволновала фанатов. Тогда она предстала перед камерой в обнажающем тело комбинезоне из сетки и кожаных трусах.

ЖЗЛ
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      Карина Черных
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