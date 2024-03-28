Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:32, 28 марта 2024Ценности

Ринг-герл снялась в кожаных трусах и обнажающем тело комбинезоне

Фото: @apolloniallewellyn

Английская модель и профессиональная ринг-герл Аполлония Ллевеллин снялась в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке девушка запечатлена позирующей перед зеркалом. Она предстала перед камерой в обнажающем тело комбинезоне из сетки и кожаных трусах. Кроме того, на ней надет едва прикрывающий грудь бюстгальтер. «Мое новое любимое нижнее белье», — подписала манекенщица пост.

Поклонники удивились внешнему виду Ллевеллин, о чем принялись писать в комментариях под фото. «Настоящий динамит», «Горячая девушка», «Я одержим тобой», «Этот наряд так красиво смотрится на тебе», «Невероятная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович подралась с сестрой и оконфузилась на камеру. На размещенном видео 33-летняя спортсменка была запечатлена в черной облегающей юбке и кроп-топе. Во время шуточной драки с родственницей верхнее изделие случайно оголило грудь знаменитости.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму. Его могли сбить. Что известно о судьбе пилота?

      Госдеп США заявил о непричастности Украины к теракту в России

      «Авангард» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

      В США оценили перспективы финансирования Украины после теракта в «Крокусе»

      Ринг-герл снялась в кожаных трусах и обнажающем тело комбинезоне

      Путин пообещал создать инфраструктуру для туризма во всех нацпарках к 2030 году

      США заявили о поиске возможностей для обмена заключенными с Россией

      Озверевшие мыши захватили целый остров. Они заживо пожирают огромных птиц и шокируют ученых своей жестокостью

      Мужчина проехал 800 километров в поисках жертвы в попытке снять с себя проклятие

      Экономике Европы предрекли потрясения в случае избрания Трампа президентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше