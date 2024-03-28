Ринг-герл снялась в кожаных трусах и обнажающем тело комбинезоне

Английская модель и профессиональная ринг-герл Аполлония Ллевеллин снялась в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке девушка запечатлена позирующей перед зеркалом. Она предстала перед камерой в обнажающем тело комбинезоне из сетки и кожаных трусах. Кроме того, на ней надет едва прикрывающий грудь бюстгальтер. «Мое новое любимое нижнее белье», — подписала манекенщица пост.

Поклонники удивились внешнему виду Ллевеллин, о чем принялись писать в комментариях под фото. «Настоящий динамит», «Горячая девушка», «Я одержим тобой», «Этот наряд так красиво смотрится на тебе», «Невероятная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович подралась с сестрой и оконфузилась на камеру. На размещенном видео 33-летняя спортсменка была запечатлена в черной облегающей юбке и кроп-топе. Во время шуточной драки с родственницей верхнее изделие случайно оголило грудь знаменитости.